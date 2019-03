Cina-Sri Lanka: ambasciatore a Pechino, alleviamento povertà vittoria per popolo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleviamento della povertà in Cina è una straordinaria vittoria per il popolo cinese e un modello per il resto del mondo. È quanto affermato dall'ambasciatore dello Sri Lanka in Cina, Karunasena Kodituwakku, durante un'intervista rilasciata all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". I dati ufficiali mostrano che negli ultimi 40 anni la Cina ha portato via dalla povertà oltre 700 milioni di abitanti delle aree rurali. "È un risultato notevole da parte della Cina, perché ha una popolazione di 1,4 miliardi di persone", ha affermato l'ambasciatore che ha sottolineato che gli sviluppi politici, la trasformazione economica e le innovazioni tecnologiche negli ultimi 70 anni hanno completamente cambiato le prospettive della Cina. (segue) (Cip)