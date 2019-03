Tav: Marin (FI), clausola dissolvenza contratti determinerà incertezza e ritardi

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, afferma in una nota che "sull'acrobazia semantica 'bando di gara' o 'avis de marche' pare ritrovata l'intesa all'interno del governo gialloverde e scongiurata la crisi, almeno fino alle elezioni europee. I contraenti si sono impegnati a ridiscutere, non si sa dove e quando, con Francia e Unione europea il progetto della Torino-Lione. La 'clausola di dissolvenza' dell'appalto, imposta dal Movimento cinque stelle - aggiunge il parlamentare azzurro - determina incertezza e ritardi sull'iter contrattuale. Non a caso, il ministro Toninelli, oggi, nella sua intervista al Fatto Quotidiano, ricorda come gli avvisi di gara dovevano partire già nel mese di settembre scorso e rivendica l'escamotage come un suo personale successo. Appare evidente che il governo gialloverde, a guida cinque Stelle", conclude Marin, "ha sacrificato ancora una volta l'interesse delle regioni del Nord sull'altare della decrescita felice". (Com)