Cina: premier Li, aggiornare industria tradizionale Jilin per aumentare vitalità imprese (5)

- La Cina è ancora un paese in via di sviluppo, e servire lo sviluppo interno è una missione di primaria importanza della diplomazia cinese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della conferenza stampa a margine della seconda sessione della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese, la scorsa settimana. “Negli ultimi anni, abbiamo compiuto sforzi per costruire tre piattaforme per lo sviluppo di servizi diplomatici: in primo luogo, promuoveremo l’immagine internazionale e il modello di sviluppo di ciascuna città, utilizzando la diplomazia domestica come piattaforma. Il secondo è quello di costruire una piattaforma "One Belt, One Road" (progetto Bri, Nuova via della seta) per supportare gli scambi e la cooperazione tra paesi lungo il percorso. Il terzo è utilizzare le attività di promozione globale delle province, delle regioni autonome e dei comuni del ministero degli Affari esteri come piattaforma per concentrarsi sull'espansione dell'apertura verso il mondo esterno", ha spiegato il ministro. Wang ha sottolineato inoltre che, con il tema "La Cina nella nuova era, 70 anni di successi", il paese accelererà la promozione globale delle province, delle regioni autonome e delle città. (segue) (Cip)