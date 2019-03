Cina: ministero Informazione tecnologica, taglio tassi di internet mobile del 20 per cento

- Le tariffe medie per i servizi Internet mobili in Cina saranno ulteriormente ridotte di oltre il 20 per cento quest'anno, per soddisfare meglio le crescenti richieste di consumo delle persone. È quanto dichiarato da Miao Wei, ministro dell'Industria e dell'informazione tecnologica cinese. Secondo un rapporto di lavoro del ministero, i tassi medi dei servizi a banda larga per le piccole e medie imprese saranno abbassati di un altro 15 per cento, e quest'anno la Cina realizzerà progetti dimostrativi di servizi a banda larga in tutto il paese. (segue) (Cip)