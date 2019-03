Cina: ministero Informazione tecnologica, taglio tassi di internet mobile del 20 per cento (2)

- Inoltre, gli abbonati potranno liberamente cambiare rete entro la fine del 2019, passando da un operatore all'altro senza modificare i numeri se insoddisfatti dei servizi originali. Secondo quanto riferito dal ministro, l'anno scorso, la copertura della rete in fibra ottica è stata estesa al 98 per cento delle città e dei paesi cinesi. Più del 70 per cento delle famiglie cinesi ha avuto accesso alle reti in fibra ottica entro la fine del 2018, e il numero delle utenze di telefonia mobile del paese ha raggiunto 1,56 miliardi alla fine di febbraio. (segue) (Cip)