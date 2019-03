Cina: ministero Informazione tecnologica, taglio tassi di internet mobile del 20 per cento (3)

- Il ministero ha fatto sapere inoltre che il servizio internet cinese e i settori a esso correlati hanno visto una rapida crescita dei ricavi nel 2018, con commercio e gioco online che continuano a espandersi. Secondo il ministero, il fatturato totale dei settori è stato pari a 956,2 miliardi di yuan (circa 142 miliardi di dollari), in aumento del 20,3 per cento rispetto al 2017. La provincia costiera sudorientale di Guangdong, Shanghai e Pechino sono le prime tre località per i ricavi dei servizi Internet, con una crescita rispettivamente del 26,5, 20 e 25,2 per cento. La spesa per settori di ricerca e sviluppo ha raggiunto 49 miliardi di yuan (oltre 7 miliardi di dollari), in aumento del 19 per cento rispetto al 2017. I servizi di informazione hanno registrato il contributo maggiore con un reddito di 859,4 miliardi di yuan (127 miliardi di dollari), un aumento del 20,7 per cento su base annua e un'incidenza dell'89,4 per cento sul totale delle entrate. (segue) (Cip)