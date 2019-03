Italia-Cina: oggi a Milano evento su prevenzione e risoluzione controversie commerciali

- Un incontro su "Prevenzione e risoluzione delle controversie Italia-Cina nell'ambito della nuova globalizzazione cinese" si svolgerà oggi a Milano nella sede del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (Ccpit). Lo ha annunciato la Fondazione Italia Cina spiegando che l'evento è organizzato in concomitanza dal Centro di mediazione commerciale Italia-Cina (Icbmc), dalla Camera di commercio Italia-Cina e dalla Camera arbitrale di Milano. All'incontro saranno presenti Yao Lujie, vicerappresentante generale del Ccpit; Cai Chenfeng, vicepresidente esecutivo del Centro di mediazione Ccpit; Marco Bettin, segretario generale della Camera di commercio Italia-Cina, e Stefano Azzali, segretario generale della Camera arbitrale di Milano. Durante l'incontro si parlerà anche dell'iniziativa cinese della Nuova via della seta con Renzo Cavalieri, vicepresidente della Camera di commercio Italia-Cina. Sul tema "Mediazione: uno strumento affidabile ed efficace per la risoluzione delle controversie commerciali internazionali" interverrà Stefano Pavletic, mediatore presso Icbmc. Sul tema della mediazione internazionale tra Italia e Cina interverranno Wang Fang, vicesegretario generale del Centro di mediazione Ccpit, e Antonia Marsaglia, mediatrice presso Icbmc. L'incontro si terrà dalle 15 alle 17 nella sede del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale in via Pisani a Milano.(Rem)