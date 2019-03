Romania-Ue: da oggi a Bucarest riunione Consiglio Affari generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea ha organizzato oggi e domani a Bucarest una riunione informale dei ministri degli Esteri e degli Affari europei (Consiglio Affari generali). L'evento si svolgerà presso la sede della Banca centrale della Romania e sarà presieduto dal ministro per gli Affari europei di Bucarest, George Ciamba. Come confermato da una nota della presidenza di turno romena, saranno presenti a Bucarest anche il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e il commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger. A margine dell'incontro, lunedì 11 marzo, ci sarà anche una riunione informale allargata ai rappresentanti di alcuni paesi candidati all'adesione Ue: Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia. Il giorno successivo, la riunione informale del Consiglio Affari generali dell'Ue prevede una discussione sul piano di bilancio pluriannuale europeo per il periodo 2021-2027, seguito da un confronto sulle priorità strategiche per l'Unione nei prossimi cinque ann (Rob)