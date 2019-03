Aerospazio: Pechino blocca a terra i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia

- Il regolatore cinese dell’aviazione civile (Caac) ha ordinato oggi a tutte le compagnie aeree del paese di sospendere l’impiego dei veivoli Boeing 737 Max, dopo il disastro aereo di ieri in Etiopia, che ha coinvolto un velivolo dello stesso tipo. Lo schianto del velivolo dell’Ethiopian Airlines è il secondo a coinvolgere un 737 Max dopo l’entrata in velivolo dell’aeroplano a fusoliera stretta, nel 2017. Lo scorso ottobre, un 737 Max 8 operato dalla compagnia aerea Lion Air si è schiantato 13 minuti dopo il decollo da Giacarta, causando la morte di 189 persone. Il Caac ha notificato che la sospensione dell’impiego dei volivoli scatterà dalle ore 18.00 di oggi, e risponde alla “politica di tolleranza zero per i rischi legati alla sicurezza” adottata da quell’agenzia. La causa del disastro aereo indonesiano è ancora oggetto di indagine, ma un nuovo sistema automatico di correzione dell’assetto installato da Boeing sul velivolo sarebbe almeno parzialmente responsabile. Ad oggi le compagnie aeree cinesi impiegano un totale di 96 737 Max. (segue) (Cip)