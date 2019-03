Aerospazio: Pechino blocca a terra i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia (2)

- Otto cittadini cinesi, tra cui uno di Hong Kong, hanno perso la vita nello schianto dell’aereo della compagnia aerea Etiopian Airlines, avvenuto ieri in Etiopia. Lo ha confermato ieri sera il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle vittime, e la profonda solidarietà verso le famiglie in lutto", ha detto Lu. Il portavoce ha spiegato che, dopo aver appreso dell'incidente, il ministero ha ordinato all'ambasciata cinese in Etiopia di lanciare una risposta di emergenza e contattare immediatamente il governo etiope e la compagnia aerea di bandiera per ulteriori informazioni. (segue) (Cip)