Aerospazio: Pechino blocca a terra i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia (3)

- "La Cina spera che la parte etiope possa accertare al più presto la causa del disastro aereo, e che mantenga la Cina aggiornata sugli sviluppi delle indagini", ha proseguito Lu. "Il ministero degli Esteri e l'ambasciata cinese in Etiopia osserveranno attentamente gli sviluppi e faranno di tutto per aiutare le famiglie delle vittime ad affrontare la tragedia", ha detto Lu. La compagnia aerea etiope ha confermato che un Boeing 737-800 MAX diretto a Nairobi, in Kenya, si è schiantato poco dopo il decollo da Addis Abeba ieri mattina, causando la morte di tutte le 157 persone a bordo, inclusi otto membri dell'equipaggio. (Cip)