Grecia-Ue: oggi riunione Eurogruppo, poco probabile stanziamento tranche da un miliardo

- E' in programma per la giornata odierna una riunione dei ministri delle Finanze della zona euro. Secondo quanto riferisce la stampa di Atene, la situazione economica della Grecia al termine dei programmi di salvataggio internazionali dovrebbe essere uno dei temi centrali della riunione. L'incontro dell'Eurogruppo non dovrebbe concedere la sua approvazione all’elargizione di un miliardo di euro alla Grecia, prima tranche di profitti dalla Banca centrale europea sulle partecipazioni obbligazionarie greche, secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. Fonti Ue hanno riferito che le probabilità del via libera all’afflusso di denaro nella casse dello Stato ellenica siano basse, dal momento che il governo greco non ha completato tutte le necessarie riforme. La testata rileva che, sebbene “tale importo non sia immediatamente richiesto da Atene, il ritardo nel suo esborso a causa dell'inattività del governo greco non invia un messaggio positivo ai mercati per quanto riguarda il corso dell'economia, in un momento in cui la Grecia è più che mai pronta a dimostrare il suo ritorno alla normalità”, soprattutto alla luce della recente emissione dei nuovi bond decennali. (segue) (Gra)