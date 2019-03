Grecia-Ue: oggi riunione Eurogruppo, poco probabile stanziamento tranche da un miliardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione che sarà presa oggi dai ministri delle Finanze dell'eurozona dipenderà dal numero di azioni preliminari pendenti che il governo di Atene avrà attuato. La fonte citata da “Kathimerini” rileva che "la relazione della Commissione mostra che non tutte le azioni precedenti sono state attuate, mancano ancora alcuni giorni e vedremo lunedì quanto lontano siano". Il problema principale che rimane irrisolto è la legge per la protezione delle residenze primarie in morosità, poiché fino a giovedì non è stato raggiunto un accordo tra il governo e i creditori. "È ancora troppo presto per dire definitivamente che non ci sarà alcuna decisione, ma ritengo molto probabile che non ci sarà", ha aggiunto la fonte. La Bce e le altre banche centrali dell'area dell'euro detengono circa 4,8 miliardi di euro di profitti da obbligazioni greche, che dovrebbero tornare ad Atene entro giugno del 2022 in tranche semestrali. (segue) (Gra)