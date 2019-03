Grecia-Ue: oggi riunione Eurogruppo, poco probabile stanziamento tranche da un miliardo (3)

- Intanto il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha avvertito la Grecia dei rischi inclusi nel suo sistema creditizio. E’ quanto emerso dalla riunione di mercoledì 6 marzo del Consiglio esecutivo dell’Fmi, in cui è stato discusso il rapporto di sorveglianza post-salvataggio, secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. La questione dello stato del sistema bancario nazionale è stata più volta sottolineata dal Fondo per la sicurezza dell’economia nazionale ellenica. Le fonti citate dal quotidiano sostengono che il Fmi non intende direttamente evidenziare una eventuale necessità di ricapitalizzazione, come fatto in passato, ma piuttosto identificare i “gravi pericoli” a causa dell'elevato volume di crediti deteriorati. Il Fondo è anche insoddisfatto delle proposte per la riduzione dei prestiti inesigibili e la protezione delle residenze primarie dei mutuatari che il governo sta discutendo con le istituzioni europee. La pubblicazione del rapporto dell’Fmi, anticipa di quattro giorni la riunione dell'Eurogruppo di lunedì. (segue) (Gra)