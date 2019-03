Grecia-Ue: oggi riunione Eurogruppo, poco probabile stanziamento tranche da un miliardo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto nei giorni scorsi, il primo ministro greco Alexis Tsipras ha sottolineato che il governo greco sta lavorando a stretto contatto con l'Ue per aumentare la competitività del paese. Al termine dell’incontro ad Atene con il commissario europeo per gli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici, a Villa Maximos, Tsipras ha detto che il governo è in "stretta collaborazione con la Commissione europea per rafforzare la competitività dell'economia greca”. Tsipras ha evidenziato come la visita di Moscovici in Grecia si sia tenuto in un momento molto importante per l'economia greca, visto che i titoli greci “stanno andando molto bene”, attestandosi ai livelli del 2002 e del 2003. "Quindi, è un segnale molto importante che la Grecia segua ottimi corsi e credo che dopo le nostre discussioni avremo un risultato positivo nel prossimo incontro dell'Eurogruppo", ha sottolineato Tsipras. "Sono certo che completeremo gli ultimi passi, ed è molto fattibile, sono ottimista che accadrà", ha aggiunto Moscovici. (segue) (Gra)