Grecia-Ue: oggi riunione Eurogruppo, poco probabile stanziamento tranche da un miliardo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha registrato progressi significativi ma in alcune aree sono necessari ulteriori sforzi per completare le riforme entro la riunione dell’Eurogruppo, in programma l’11 marzo, ha detto in precedenza il commissario europeo per gli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici commentando il secondo rapporto di sorveglianza rafforzata sulla Grecia reso noto dalla Commissione europea. Per Moscovici, la relazione mostra “progressi significativi” per il paese ellenico, ma anche “alcune aree in cui sono necessari ulteriori sforzi, esortando le autorità greche a completarle in tempo per il prossimo Eurogruppo dell'11 marzo”. Il commissario Ue ha osservato che la Grecia ha compiuto un passo significativo verso la normalità, poiché è stata inclusa nel semestre europeo per la "prima volta" dall'uscita dal programma. (segue) (Gra)