Grecia-Ue: oggi riunione Eurogruppo, poco probabile stanziamento tranche da un miliardo (6)

- Moscovici ha spiegato che gli “squilibri eccessivi” registrati nel rapporto sono equivalenti a quelli affrontati da altri paesi che hanno completato i programmi di salvataggio, come Cipro e Portogallo, e sono indicativi delle dimensioni delle sfide che l'economia greca sta ancora affrontando. Moscovici si riferiva in particolare all’alto livello di disoccupazione del paese e al debito, sostenendo che "questo è qualcosa che non dovrebbe sorprenderci". Nella seconda relazione, ha osservato ancora il commissario Ue, "la maggior parte degli impegni della Grecia" sono stati rispettati, compreso il “bilancio statale del 2019 che prevede un obiettivo primario di eccedenza del 3,5 per cento, il completamento di importanti gare nel settore del gas naturale, nella sanità e nell'aeroporto internazionale, riforme degli investimenti e cambiamenti nel sistema giudiziario”. (segue) (Gra)