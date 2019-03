Armenia: rappresentante Nato per il Caucaso oggi a Erevan

- Il rappresentante del segretario generale della Nato per il Caucaso e l'Asia centrale, James Appathurai, si reca oggi in Armenia nel quadro della settimana dell'Alleanza atlantica. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Armenpress", secondo cui nel corso della visita, oltre ad una serie di incontri con i politici locali, Appathurai ha in agenda oggi anche una conferenza stampa. La settimana della Nato è stata organizzata in Armenia in collaborazione con i ministeri degli Esteri e della Difesa di Erevan. (Res)