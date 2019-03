Iraq-Iran: Rohani giunto in visita a Baghdad

- Il presidente iraniano, Hassan Rohani, è giunto a Baghdad, dando il via a una visita storica di tre giorni in Iraq. Durante la permanenza in Iraq, Rohani incontrerà l’omologo, Barham Salih, il primo ministro, Adel Abdul Mahdi, e l’ayatollah Ali al Sistani. Prima di decollare da Teheran, Rohani ha affermato che le relazioni tra Iran e Iraq sono “speciali”. “Abbiamo sostenuto il popolo iracheno in periodi molto difficili e adesso, in un periodo di pace e sicurezza, siamo ancora al suo fianco”, ha affermato il capo dello Stato iraniano. Si tratta della prima visita di Rohani in Iraq da quanto ha assunto la guida della Repubblica islamica nel 2013. Dal 1980 al 1988 Iran e Iraq hanno combattuto una guerra che ha provocato oltre 680 mila morti. Le relazioni tra i due paesi sono migliorate dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003. (Irb)