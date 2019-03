Aerospazio: Cina, razzo vettore Long March 9 sarà lanciato entro 2030

- Gli scienziati cinesi stanno progettando quello che dovrebbe essere il razzo vettore più potente del mondo: il Long March 9. Il razzo, che dovrebbe essere lanciato entro il 2030, sarà in grado di sollevare 140 tonnellate di carico utile in una bassa orbita terrestre o di un veicolo spaziale da 50 tonnellate per trasferimenti in orbita lunare. Lo ha annunciato Li Hong, vicedirettore generale alla China Aerospace Science and Technology Corporation. Long March-9 avrà una capacità di carico cinque volte superiore a quella del razzo Long March 5, attualmente il più avanzato membro della famiglia dei razzi vettore della Cina. "Se la ricerca e lo sviluppo procedono bene, il Long March 9 effettuerà il suo primo volo intorno al 2030", ha detto Li. Li ha anche osservato che il Long March-9 avrà una lunghezza di circa cento metri e un diametro di 9,5 metri, e verrà azionato da un motore a ossigeno-cherosene liquido di nuova generazione con 500 tonnellate di potenza di spinta. (segue) (Cip)