Aerospazio: Cina, razzo vettore Long March 9 sarà lanciato entro 2030 (2)

- I progettisti dell'Accademia cinese della tecnologia dei veicoli di lancio a Pechino hanno il compito della progettazione complessiva del Long March 9, mentre l'Accademia di propulsione aerospaziale tecnologia a Xi'an, nella provincia di Shaanxi, sta sviluppando i motori. Gli ingegneri alle due accademie si sono concentrati su 12 tecnologie chiave per essere utilizzate sui nuovi missili, quando il piano di ricerca iniziale è stato approvato dal governo, nel 2016. "Finora, il progetto generale del razzo ha superato le valutazioni tecniche interne da parte degli esperti ed è in attesa di approvazione del governo", ha detto Shang Zhi, responsabile dei programmi di esplorazione spaziale della China Aerospace Science and Technology Corporation, che ha aggiunto che gli ingegneri stanno effettuando test sulle parti chiave da montare sul razzo. "L'azienda stima che circa dieci razzi Long March 9 saranno lanciati tra il 2030 e il 2035 in Cina", ha detto Shang che ha affermato che la società sta anche sviluppando nuovi modelli di medio sollevamento come il Long March 6A e il Long March 8. (segue) (Cip)