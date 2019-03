Aerospazio: Cina, razzo vettore Long March 9 sarà lanciato entro 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal Cmseo, la Cina è impegnata a fare della stazione spaziale del paese una piattaforma internazionale per la cooperazione scientifica e tecnologica. Nel giugno di quest'anno, il Cmseo collaborerà con l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali esterni per completare la selezione delle applicazioni della stazione spaziale cinese e avviare una serie di progetti di cooperazione. Il laboratorio spaziale cinese Tiangong 2, lanciato il 15 settembre 2016, sta conducendo i test in orbita e lascerà l'orbita nel secondo semestre di quest'anno. (Cip)