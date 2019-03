Cina: Comune Pechino trasforma quartieri sotterranei abusivi in spazi commerciali

- La città di Pechino ha progettato di trasformare lo spazio sotterraneo delle comunità residenziali in strutture commerciali "convenienti", ad esempio i mercati ortofrutticoli. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita la Commissione municipale per gli alloggi e lo sviluppo urbano-rurale. Secondo quanto riferito, dal 2011 è stata effettuata la bonifica degli affitti illegali negli scantinati sotterranei della città e circa tremila quartieri abusivi sono stati evacuati. Feng Hongji, funzionario della commissione, ha detto che lo spazio sotterraneo sarà gradualmente trasformato e che verranno installati ascensori elettrici per aiutare gli anziani ad accedere ai quartieri sotterranei dello shopping. Uno dei quartieri sotterranei in Tiancun Street del distretto high-tech di Haidian nel nord est della città, ospitava circa 110 persone. Jiang Yingkui, membro dello staff di servizio della comunità di Tiancun, ha detto che gli inquilini vivevano nel seminterrato a causa dei bassi costi dell'affitto, ma lo spazio era difficile da gestire ed era soggetto a rischi come incendio, mancanza di sicurezza e problemi ambientali. Lo spazio sotterraneo è stato trasformato in un mercato ortofrutticolo e gli anziani residenti non devono più allontanarsi per fare spese. (Cip)