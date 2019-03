Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- REGIONEore 9:00 e 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Lombardi di Vercelli.Ore 9.30, Collegno, Sala consiliare, via Torino 9, l’assessora Pentenero partecipa al convegno “Collegno sostiene il lavoro. Strumenti, percorsi attivi e ri¬sultati”Ore 10, Torino, via Livorno 42, l’assessore Ferrari partecipa all’incontro di Legacoop "Numeri ... per dialoghi"ore 10:00, Sala dei Morando, audizione della IV Commissione (Sanità e politiche sociali), presidente Domenico Rossi. Segue, alle ore 10:30, riunione in seduta ordinaria.ore 10:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Prever di Osasco (To).Ore 10.30, Nichelino (To), Largo delle Alpi 3/b, l’assessora Cerutti partecipa alla conferenza stampa per l'inaugurazione della "Casa dei diritti", bene confiscato alla 'ndrangheta, organizzata dall’Amministrazione comunale di Nichelino (segue) (Rpi)