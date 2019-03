Iraq: fonti “Nova”, ex presidente Pmu Al Fayyadh ritirerà candidatura ministro Interno

- L’ex presidente delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu, le milizie a maggioranza sciita che hanno contribuito alle operazioni militari contro lo Stato islamico) e consigliere per la sicurezza nazionale dell’Iraq, Faleh al Fayyadh, ritirerà la propria candidatura per la guida del ministero dell’Interno iracheno. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il parlamentare dell'alleanza di Fatah Hamed al Moussawi, spiegando che Al Fayyadh resterà alla guida del Consiglio per la sicurezza del paese. Il tema della sicurezza in Iraq è molto importante per il paese e la sua supervisione da parte di Al Fayyadh non può essere sostituita, ha aggiunto il deputato. Durante la sua ultima visita in Siria lo scorso dicembre, Al Fayyadh ha incontrato i leader delle Forze democratiche siriani (Fds), con cui ha discusso della consegna dei combattenti iracheni che hanno partecipato alla guerra siriana. Secondo la fonte, Al Fayyadh ha manifestato alle Fds l’entusiasmo dell’Iraq di riprendere i combattenti iracheni.(Irb)