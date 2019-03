Slovenia-Bulgaria: presidente Radev oggi in visita a Lubiana

- Il presidente della Bulgaria Rumen Radev si reca oggi in visita ufficiale in Slovenia su invito dell'omologo Borut Pahor. Nel corso della visita a Lubiana, il presidente bulgaro ha in programma colloqui anche con il primo ministro Marjan Sarec e il presidente del parlamento sloveno Dejan Zidan. Pahor e Radev parteciperanno inoltre ad un evento sulla cooperazione economica bilaterale, organizzato dalla Camera di commercio e dell'industria slovena. (Lus)