Kosovo: presidente parlamento Veseli firma piattaforma per dialogo con Serbia (2)

- Il quotidiano "Koha Ditore" ha sottolineato che, quando la piattaforma è entrata in procedura parlamentare, il dibattito sulla possibile modifica ai confini serbo kosovari aveva guadagnato spazio, mentre il testo ultimato prevede ora un chiaro riferimento alle garanzie sull'ordine costituzionale del Kosovo nell'ottica dell'impossibilità di modificare alle frontiere. Nelle scorse ore il premier Haradinaj ha negato ogni legame tra il sostegno alla piattaforma sul dialogo e la sospensione dei dazi kosovari sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Il leader dell'Ldk, Isa Mustafa, ha dichiarato ieri che la piattaforma sostenuta dalla maggioranza di governo è "una degradazione della statualità del Kosovo" che offre "solo false aspettative". In ogni caso, ha precisato, tale documento dovrebbe ottenere il sostegno dei due terzi del parlamento per avere la legittimità necessaria. (Kop)