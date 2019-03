Kosovo: miniera di Trepca registrata come società per azioni

- Il complesso minerario di Trepca è stato registrato come una società per azioni nella quale il governo del Kosovo detiene una quota dell'80 per cento, mentre il restante 20 per cento è detenuto dai lavoratori. Lo ha confermato il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj. La Serbia non riconosce questa decisione, in quanto il complesso minerario si trova in un'area che Belgrado considera parte del suo territorio. "Finalmente un ottima notizia. La miniera di Trepca, dopo che il parlamento ha approvato il suo statuto, è stata registrata come una società nel rispetto delle leggi kosovare", ha dichiarato Haradinaj sostenendo che, grazie a questo passo, "Trepca ritornerà ai suoi antichi splendori e rafforzerà la crescita economica del paese". (segue) (Kop)