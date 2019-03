Kosovo: miniera di Trepca registrata come società per azioni (3)

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha detto nelle scorse settimane di sperare che "il mondo riconosca chi è costruttivo e chi no" nella ricerca di una soluzione alla questione kosovara. "Siamo lontani dal tornare al tavolo (delle trattative) e parlare di normalizzazione (dei rapporti), e questo non per colpa di Belgrado ma per le mosse unilaterali di Pristina", ha detto Brnabic rispondendo alle domande dei giornalisti sui dazi applicati dalle autorità kosovare alle merci serbe e sulla questione delle miniere di Trepca, escluse dal premier kosovaro Ramush Haradinaj come possibile tema del dialogo con Belgrado. "Se loro pensano che questo sia un rafforzamento della propria posizione in vista di qualche futura trattativa, io vedo la cosa all'esatto contrario. Non so quanto potranno appoggiarsi sul partenariato con i paesi membri dell'Ue per la liberalizzazione dei visti, se già da due mesi e mezzo rispondono 'no' a tutte le loro richieste. O come potranno contare sul sostegno degli Usa se Trump chiede che si astengano da mosse unilaterali, e loro invece ne compiono di nuove", ha detto la premier serba. (segue) (Kop)