Kosovo-Usa: sottosegretario di Washington Hale, rapporti rimangono solidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Thaci, dopo l'incontro, ha auspicato la ripresa del dialogo con Belgrado per "chiudere i capitoli aperti" nei rapporti tra i due paesi e in modo da permettere al Kosovo di avere un seggio alle Nazioni Unite. Il presidente kosovaro ha detto di sostenere la piattaforma per il dialogo con la Serbia approvata ieri dal parlamento di Pristina e ha definito "inaccettabile" lo status quo nei rapporti con Belgrado. Anche Haradinaj, scrivendo sul suo profilo Twitter, ha ribadito che il dialogo dovrebbe concludersi con il reciproco riconoscimento tra Serbia e Kosovo nel quadro dei confini attualmente esistenti. Il premier kosovaro ha evidenziato che il suo paese è tanto più pronto ora alla ripresa del dialogo con la Serbia, grazie alla "voce unificata" trovata grazie alla piattaforma approvata nei giorni scorsi dal parlamento di Pristina. (Kop)