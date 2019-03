Kosovo: Lista serba valuta con Belgrado abbandono istituzioni

- La Lista serba, in coordinamento con Belgrado, valuterà se ritirarsi da tutte le istituzioni del Kosovo. E' quanto affermato oggi dal leader del partito della minoranza serba in Kosovo, Igor Simic, nel corso di un'intervista all'emittente "Rts". Secondo Simic, le autorità di Pristina hanno preso negli ultimi mesi troppe decisioni contro i serbi che vivono nell'area, inclusa l'imposizione di dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. Simic ha anche criticato la recente adozione di una piattaforma per il dialogo con Belgrado da parte del parlamento di Pristina, definendo tale passo "il colpo finale" al proseguimento dei negoziati mediati dall'Unione europea. "L'adozione di questa piattaforma rende il dialogo senza senso. E' un tentativo di assumere il controllo del potenziale economico, e invia un chiaro messaggio ai serbo kosovari. Per questo stiamo chiedendo il ritiro da tutte le istituzioni, in quanto tali azioni insensate rendono le nostre vite difficili". (segue) (Kop)