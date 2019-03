Kosovo: Lista serba valuta con Belgrado abbandono istituzioni (3)

- La reazione della Serbia, ha aggiunto la premier di Belgrado, sarà misurata e nell'interesse dei suoi cittadini. Brnabic ha definito la piattaforma "il terzo colpo al dialogo", dopo la mancata formazione della comunità di municipi a maggioranza serba in Kosovo e dopo l'introduzione di dazi del 100 per cento sulle merci serbe e bosniache. Secondo quanto dichiarato in precedenza dal presidente serbo Aleksandar Vucic, la piattaforma approvata da Pristina per il dialogo con Belgrado è in sostanza "la decisione di interrompere il dialogo con Belgrado" da parte delle autorità kosovare. La posizione della Serbia sarà "determinata, seria, responsabile e ferma", ha concluso Vucic. (Kop)