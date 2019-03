Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli su piattaforma dialogo, reazione di Belgrado "inaccettabile"

- La reazione del presidente serbo Aleksandar Vucic alla piattaforma per il dialogo Pristina-Belgrado adottata dal parlamento kosovaro "è totalmente inaccettabile". Lo ha detto stamattina il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, dopo l'incontro tra Vucic e il patriarca serbo ortodosso Irenej. Il capo della diplomazia di Pristina ha sottolineato che la piattaforma "riflette la realtà del Kosovo: un paese indipendente e sovrano con cui la Serbia deve normalizzare i rapporti fino al reciproco riconoscimento". "Invito la Serbia - ha proseguito Pacolli tramite il proprio profilo Twitter - ha tornare al dialogo in buona fede. Le sue azioni negli ultimi mesi hanno danneggiato il dialogo e creato un clima di tensioni. Il Kosovo è pronto a continuare il dialogo e rimane impegnato per l'obiettivo finale: il reciproco riconoscimento e un seggio all'Onu per il Kosovo". (segue) (Kop)