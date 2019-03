Kosovo: presidente parlamento Veseli firma piattaforma per dialogo con Serbia

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli ha siglato oggi il documento relativo alla piattaforma per il dialogo con la Serbia approvata ieri dall'Assemblea nazionale di Pristina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kosova Press". Il parlamento del Kosovo ha approvato ieri pomeriggio la nuova piattaforma proposta dal governo per il rilancio del dialogo con la Serbia. L'approvazione è avvenuta nell'aula di Pristina, con 61 voti in favore e un astenuto (sui 120 seggi del parlamento). I due principali partiti dell'opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Movimento Vetevendosje, hanno boicottato la riunione essendo contrari alla nuova squadra del dialogo incaricata dall'esecutivo guidato dal premier Ramush Haradinaj. La piattaforma approvata ieri è stata predisposta da due dei co-presidenti della squadra negoziale: il leader del Partito socialdemocratico del Kosovo, Shpend Ahmeti, e il vicepremier Fatmir Limaj. "Un momento importante: il parlamento del Kosovo ha adottato la piattaforma della delegazione statale per il dialogo con la Serbia", ha commentato l'altro vicepremier Enver Hoxhaj ringraziando i deputati che hanno votato in favore. "Ora ci muoviamo verso l'ultima fase del dialogo, che finirà con il reciproco riconoscimento e l'ammissione (del Kosovo) alle Nazioni Unite", ha aggiunto. (segue) (Kop)