Kosovo: miniera di Trepca registrata come società per azioni (2)

- Il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli ha siglato lo scorso 7 febbraio la decisione sullo Statuto del complesso minerario di Trepca, al confine tra Kosovo e Serbia, dopo l'approvazione da parte dell'organismo legislativo. Il nuovo Statuto prevede che la miniera di Trepca venga gestita, come società per azioni, sotto controllo interamente kosovaro. Lo status della questione di Trepca è stato nelle scorse settimane oggetto di confronto tra Kosovo e Unione europea, dopo alcune affermazioni della portavoce della Commissione Maja Kocijancic. Quest'ultima ha chiarito che "riguardo la questione relativa a se il complesso minerario di Trepca rientra nel dialogo, l'Unione europea, come mediatore nel processo, è sempre stata chiara sul fatto che l'agenda è decisa da Belgrado e Pristina". La portavoce Ue ha aggiunto che le parti decidono cosa discutere nel dialogo ma un accordo finale deve includere tutte le questioni bilaterali aperte. (segue) (Kop)