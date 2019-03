Kosovo: sottosegretario Usa Hale oggi in visita, focus su dialogo con Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Serbia aveva precedentemente diffuso su Twitter un messaggio secondo cui Hale ha fatto appello per un'eliminazione dei dazi da parte kosovara e per l'interruzione "delle provocazioni reciproche" e per un proseguimento del dialogo. Stamattina il presidente Vucic ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio nazionale per la sicurezza della Serbia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato la seduta a seguito dell'approvazione da parte di Pristina della nuova piattaforma per il dialogo con Belgrado. Alla seduta hanno partecipato la premier Ana Brnabic, il direttore dei servizi segreti civili (Bia) Bratislav Gasic, il ministro della Difesa Aleksandar Vulin, il ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic, il capo di Stato maggiore, generale Milan Mojsilovic e il direttore della polizia Vladimir Rebic. (segue) (Kop)