Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani parteciperà alla conferenza stampa di presentazione di TUTTOFOOD 2019.Sacrestia del Bramante - Santa Maria Delle Grazie, via Caradosso 1 (ore 11.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione del "Concerto di canonizzazione di Paolo VI" che si terrà il prossimo 30 maggio, a Brescia. Partecipano, inoltre, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il Sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala Alexander Pereira, il direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly e il direttore artistico del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo Pier Carlo Orizio.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 12.00)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno presenta la mostra "Jean Auguste Dominique Ingres. La vita artistica ai tempi di Napoleone", in programma nelle sale del Palazzo dal 12 marzo al 23 giugno 2019.Palazzo Reale - Sala Conferenze terzo piano, piazza Duomo 14 (ore 12.00)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Politiche sociali, presieduta dai consigliere Emmanuel Conte e Angelica Vasile. All’ordine del giorno il bilancio di previsione 2019 - direzione Politiche sociali. Partecipa l’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino.Palazzo Marino - Sala commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)Si riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede il Regolamento dell'Imposta Comunale di Soggiorno nella città di Milano; l’approvazione del piano finanziario dei servizi preordinati alle tutele dell'ambiente ai fini dell'applicazione del relativo tributo comunale (TARI) - anno 2019; l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30) (segue) (Rem)