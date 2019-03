Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) partecipano al Comitato della provincia di Bergamo per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicato alla riqualificazione dell'area di Zingonia. Presente anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Prefettura di Bergamo, via Tasso 8 (ore 10.00)L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli introduce i lavori del convegno intitolato 'Contraffazione: minaccia criminale e danno sociale’, promosso da INDICAM (Istituto di Centromarca per la difesa e l'identificazione dei marchi autentici e per la lotta alla contraffazione) e Confcommercio Milano e Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, DG Formazione, Istruzione e Lavoro, e Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia. Intervengono Delia Campanelli, direttore generale USR Lombardia e Claudio Bergonzi, Segretario Generale Indicam.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 10.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato partecipa alla presentazione del secondo rapporto di ricerca dal titolo: 'Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia’, promosso dalla commissione speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità, presieduta dalla consigliera Monica Forte. A illustrare i nuovi dati sulla criminalità organizzata, predisposti dall’Osservatorio Cross, il coordinatore Nando Dalla Chiesa e Fulvio Matone, direttore generale di Polis Lombardia. Interviene anche il prefetto di Milano, Renato Saccone.Palazzo Pirelli - Belvedere Jannacci, via Fabio Filzi 22 (ore 10.30)Convegno ‘Le prospettive e l’analisi del mercato pubblico e privato’, promosso da Confcooperative Lavoro e Servizi. Introduce il presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, Massimo Stronati. Intervengono, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, il segretario generale di Confcooperative, Marco Venturelli, il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Alessandro Benvenuto e il presidente di Lombardia Informatica, Francesco Ferri.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 11.00)L'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli partecipa, su delega del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, alla presentazione delle sintesi di ricerche in merito alle dinamiche nel largo consumo nell'ambito della rassegna Tutto Food.Sacrestia del Bramante - Santa Maria delle Grazie, via Caradosso 1 (ore 11.30)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala interviene al convegno 'Agenda Nord Milano 2030 - Un patto tra imprese e istituzioni per il rilancio del territorio’.Gran Hotel Villa Torretta, via Milanese 3 - Salone di Corte, Sesto San Giovanni/MI (ore 12.00)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini partecipano al workshop su 'Il recupero delle eccedenze alimentari nei processi produttivi e distributivi: le opportunità per accrescere il valore della tua azienda'. È prevista anche la presenza del ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio. Intervengono anche Dario Boggio Marzet, presidente del Banco Alimentare della Lombardia, Marco Magnelli, direttore del Banco Alimentare, Marco Porcaro, amministratore delegato e founder di 'Cortilia spa’, Luciano Pirovano sustainable development director 'Bolton Food su 'Case study' e Sergio Urbani direttore generale Fondazione Cariplo.Palazzo Lombardia - Belvedere del 39° piano, ingresso Nucleo, piazza Città di Lombardia 1 (ore 14.00) (segue) (Rem)