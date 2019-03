Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione di ‘Agenda Nord Milano 2030 - Un patto tra imprese e istituzioni per il rilancio del territorio’, elaborata da Assolombarda. Partecipano, tra gli altri, Stefano Buffagni, sottosegretario di Stato agli Affari regionali e Autonomie, Massimiliano Riva, presidente Zona Nord Milano Assolombarda, Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, Jari Colla, componente Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, Arianna Censi, vicesindaco Città metropolitana di Milano e i sindaci dei Comuni del Nord Milano. Conclude i lavori Carlo Bonomi, presidente Assolombarda.Gran Hotel Villa Torretta, via Milanese 3 - Salone di Corte, Sesto San Giovanni/MI (dalle 9.45)Il ministro dell’Interno Matteo Salvini partecipa al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della provincia di Bergamo, dedicato alla riqualificazione dell’area di Zingonia.Prefettura di Bergamo, via Tasso 8 (ore 10.00)Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, interviene alla conferenza stampa di Tutto Food, a cui partecipano anche l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, l’assessore comunale alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Cristina Tajani, l’ad di Fiera Milano, Fabrizio Curci, l’ad di Pastificio di Martino, Giuseppe di Martino e l’ad di Vandrie Italia, Paolo de Waal.Sacrestia del Bramante - Santa Maria Delle Grazie, via Caradosso 1 (ore 11.30)Riunione del Consiglio federale della Lega, con il segretario Matteo Salvini.Via Carlo Bellerio 41 (ore 13.00)Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio interviene al workshop formativo ‘Il recupero delle eccedenze nei processi distributivi: le opportunità per accrescere il valore della tua azienda”. Insieme a lui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini e i vertici del Banco Alimentare Lombardia.Palazzo Lombardia - Sala Opportunità, piazza Città di Lombardia 1 (ore 14.00)Quarto incontro del ciclo ‘Un’Europa per i giovani’, organizzato da fondazione culturale Ambrosianeum, con Acli Milano e Monza Brianza, Azione cattolica ambrosiana, associazione Città dell’uomo e cooperativa Indialogo, dal titolo ‘Ripopolare l’Europa. Natalità, invecchiamento, flussi migratori’. Interviene Maurizio Ambrosini della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Saluti di Marco Garzonio, presidente Ambrosianeum e introduzione di Luciano Caimi, presidente associazione Città dell’Uomo.Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore 3 (ore 18.00) (Rem)