Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 11 marzo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata di bel tempo sul Nordovest, con ingresso di venti secchi settentrionali anche di moderata-forte intensità. Addensamenti nuvolosi limitati alla Valle d'Aosta - segnatamente le zone di confine - dove è attesa un po' di neve. Temperature diurne intorno ai 17-18°C. Mar ligure mosso al largo. (Rpi)