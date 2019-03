Business news: Cuba, raggiunto un milione di turisti nel 2019, obiettivo 5 milioni entro dicembre

- Il ministro del Turismo di Cuba, Manuel Marrero, ha confermato che l'isola ha accolto dall'inizio del 2019 un milione di turisti, cifra raggiunta con cinque giorni in anticipo rispetto a quanto fatto nel 2018. "Abbiamo raggiunto un milione di visitatori internazionali,cinque giorni prima che nel 2018", ha scritto Marrero in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Il governo si prepara ad annunciare che per l'anno in corso l'obiettivo è quello di superare i 5 milioni di turisti. Una prova del "consolidamento di Cuba come meta di pace, salute e sicurezza", ha affermato il ministro. in tutto il 2018 Cuba ha ricevuto 4,7 milioni di visitatori internazionali. Per il 2019 l'obiettivo è anche quello di superare i tre miliardi di dollari di entrate in quota turismo. (Mec)