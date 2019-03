Business news: Argentina, a febbraio inflazione a +4,66 per cento su mese

- I prezzi del paniere in Argentina sono aumentati in media del 4,66 per cento lo scorso mese di febbraio. E' quanto si legge in un rilevamento effettuato dall'associazione di consumatori "Consumidores Libres" secondo il quale inoltre l'aumento nei primi due mesi dei 38 principali prodotti di consumo domestico è stato complessivamente del 7,57 per cento. Tra i prodotti rilevati figurano le principali frutte e verdure, la carne, il sapone, l'acqua, l'olio e i detersivi. (Abu)