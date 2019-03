Business news: Brasile, agenzia delle entrate aumenta imposta sulle rimesse all'estero

- L'Agenzia delle entrate brasiliana ha disposto l'aumento della tassazione sulle rimesse all'estero. A partire da quest'anno, l'invio di denaro dal paese diventerà più costoso. Nel nuovo testo, ripreso dalla rivista "Exame", l'Agenzia delle entrate sottolinea che "gli importi destinati a residenti o persone domiciliate all'estero, fisiche o giuridiche, saranno soggetti a una ritenuta del 15 per cento. Il tasso sale al 25 per cento nel caso il denaro sia destinato verso un paese con regimi fiscali agevolati". Qualsiasi invio di denaro relativo a spese di successione, donazioni, viaggi turistici o trasferimenti per investimenti sarà tassato. Il provvedimento non riguarderà le spese per istruzione e sanità. Saranno esentate anche spese per corsi, acquisto di libri, pagamento di tasse universitarie, congressi, seminari e esami di competenza linguistica. Eventuali comportamenti irregolari saranno identificati come frodi e inquadrati come reati fiscali, portando al pagamento di un'ammenda. (Brb)