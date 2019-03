Business news: Colombia, Ecopetrol firma accordo di esplorazione e produzione blocco offshore nei Caraibi

- La compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol ha firmato un contratto di esplorazione e produzione di un blocco offshore di quasi 400 mila ettari nei Caraibi. Si tratta del primo accordo nel settore firmato dalla compagnia in oltre quattro anni. “Ecopetrol investirà più di 250 milioni di dollari in questo progetto offshore”, ha dichiarato Luis Miguel Morelli, presidente dell’Agenzia nazionale idrocarburi (Anh), aggiungendo che l’accordo è stato firmato il 1 marzo. Secondo quanto riferisce Ecopetrol in un comunicato, il contratto riguarda il blocco Col 5, nella parte colombiana dei Caraibi. Con questo accordo la compagnia porta a cinque il numero dei blocchi cui partecipa nell’area: Fuerte Sur, Purple Angel, Tayrona, RC12 y Col 5. (Mec)