Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 11 marzo:COMUNEOre 9.30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione (pres.Marco Chessa) e la V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: 1) Regolamento pubbliche affissioni. NOrme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari; 2) alienazione immobili di proprietà comunale ad asta pubblica. Primo elenco.Ore 11 - New Building Bertola, Reale Mutua, via Bertola 48C: l'assessore Leon interviene alla conferenza stampa di presentazione del TJF PIEMONTE - Anteprima del Torino Jazz Festival.Ore 11.30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della III Commissione (pres.Andrea Russi) della I Commissione (pres.Marco Chessa) e della II (pres.Damiano Carretto). Odg:Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Approvazione regolamento e contestuale abrogazione regolamenti.Ore 12 - Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore Giusta interviene alla conferenza stampa di presentazione della campagna "La discriminazione non esiste" per la diffusione di una cultura basata sulla pluralità delle identità e sul contrasto alle discriminazioni.Ore 14 - Palazzo civico, sala Rossa: riunione del Consiglio Comunale. (segue) (Rpi)