Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- Ore 11, Torino, New Building Bertola Reale Mutua, via Bertola 48C, l’assessora Parigi partecipa alla conferenza stampa del “Torino Jazz Festival Piemonte”Ore 11, Torino, Sala Torre Monaco, 21° piano, corso Mortara 42, l’assessora Pentenero partecipa all’assemblea Legacoop Sociale "Numeri per dialoghi"ore 11:00, Sala delle Bandiere, conferenza stampa di presentazione della proposta di legge regionale 223, "Proposta di legge al Parlamento: istituzione del salario minimo orario", a cura del gruppo consiliare Pd.Ore 11.30, Torino, sede regionale di piazza Castello 165, Sala Stampa, l’assessore Ferrero partecipa alla firma dell’accordo tra Politecnico Torino e Regione Piemonte per la realizzazione di "Agriculture digital innovation hub Piemonte" e per la promozione di attività scientifiche, tecnologiche e di innovazione in ambito agro-alimentare e ruraleore 12:00, Sala dei Morando, riunione della Conferenza dei capigruppo.Ore 12.30, Alessandria, Provincia, sala Giunta, piazza Libertà 7, l’assessore Valmaggia firma il protocollo d'intesa tra la Regione Pie¬monte, la Provincia di Alessantria e l'EgATO 6 per la messa in sicurezza del sistema idrico alessandrinoore 14:00, Sala dei Morando, riunione del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, presidente Andrea Tronzano.Ore 14, Alessandria, associazione Cultura e Sviluppo, piazza De Andrè 76, l’assessora Pentenero partecipa al seminario "Obiettivo Orientamento Piemonte: Orientamento come progetto educativo condiviso" (segue) (Rpi)