Pd: Zingaretti, serve nuova sede con libreria e coworking

- "Vorrei cambiare la sede nazionale del Pd e costruire a Roma e nell Paese delle sedi in cui il piano terra sia dedicato coworking, alla condivisione di idee". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso della puntata di questa sera di "Che tempo che fa" su Rai 1. "No so come sia la situazione" nell'attuale sede del Nazareno "ma credo - ha aggiunto Zingaretti - che in questa nuova fase dovremmo aprire una nuova, bella, sede con al piano terra una libreria, un coworking, un luogo dove fare assemblee e promuovere insieme belle manifestazioni". (Rin)