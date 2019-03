Business news: Cile, gettito fiscale settore minerario aumentato del 90 per cento nel 2018

- Il settore minerario in Cile ha registrato un aumento del 90 per cento delle entrate fiscali nel 2018, con introiti pari a 2,394 miliardi di dollari. Si tratta, segnala un rapporto della direzione generale di Bilancio, di un risultato dovuto essenzialmente al record di produzione di rame, con oltre 5,8 miliardi di tonnellate estratti, e ad un aumento del prezzo dello stesso metallo sul mercato internazionale. In base al documento risulta che nel 2018 la tassa sulle entrate per le principali compagnie minerarie, tra le quali figurano Escondida, Collahuasi e Los Pelambres, ha registrato un incremento del 162 per cento, passando da 626 milioni di dollari a 1,637 miliardi. La tassa generica sull'attività mineraria ha fruttato invece un 122 per cento in più rispetto all'anno precedente. Ciò rappresenta in termini nominali introiti per 247 milioni di dollari. (Abu)