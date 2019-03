Business news: Messico, approvati due progetti Pemex con imprese tedesca ed egiziana

- La Commissione nazionale idrocarburi (Cnh) del Messico ha approvato martedì i piani di sviluppo di due imprese private straniere per operare, in associazione con la statale Pemex, in due progetti nel sudest del paese. I piani di sviluppo, nei campi petroliferi di Tabasco, saranno portati avanti con investimenti pari a circa un miliardo e mezzo di dollari e dovrebbero fruttare oltre due miliardi e duecento milioni di dollari allo stato nordamericano. Il primo, che punta ad estrazione di gas e oli nel giacimento Ogarrio, verrà sviluppato da Pemex in associazione con la compagnia tedesca Erdoel. Nel secondo, in un giacimento a Cardenas Mora, Pemex agirà in consorzio con l'egiziana Cheiron Holdings. (Mec)