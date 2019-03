Business news: Argentina, consorzio compagnie petrolifere Ypf e Cgc per esplorazione bacino australe

- La compagnia petrolifera di Stato argentina Ypf e la Cgc, appartenente alla holding Corporacion America, hanno annunciato un investimento congiunto da 25 milioni di dollari per l'esplorazione del potenziale estrattivo della formazione denominata Palermo Aike, nel cosiddetto "bacino australe". Le due compagnie, segnala il quotidiano "Ambito", si sono aggiudicate il permesso di esplorazione del passo Fuhr, al sud della provincia patagonica di Santa Cruz, in prossimità della località di El Calafate e a 170 chilometri dal capoluogo Rio Gallegos. Si tratta di un'area con un'estensione di circa 4670 chilometri quadrati. Per questa concessione le due società hanno deciso di operare congiuntamente con l'obiettivo di "massimizzare l'esperienza nel settore dell'esplorazione che ciascuna ha sviluppato negli ultimi anni", riferisce un comunicato. (Abu)